Суд в Германии решил в пользу Facebook спор с антимонопольным ведомством

Высший земельный суд в Дюссельдорфе в понедельник, 26 августа, приостановил действие решения Федерального ведомства по картелям в отношении Facebook касательно сбора данных пользователей. Суд усомнился в доводах, приведенных антимонопольным ведомством.

В частности, сбор пользовательских данных «не наносит конкуренции существенного ущерба», о котором упоминал регулятор, говорится в 37-страничном решении суда. Даже если обработка пользовательской информации нарушает положения о защите данных, это не создает нарушения законодательства о конкуренции, отмечают в земельном суде, передает Deutsche Welle.

Таким образом, социальная сеть не обязана следовать предписаниям антимонопольного ведомства на время рассмотрения апелляции.

В свою очередь, немецкий регулятор после вердикта суда в Дюссельдорфе намерен обратиться в Федеральную судебную палату Германии. Ряд ключевых правовых вопросов в этом деле требует разъяснений, подчеркнул глава ведомства Андреас Мундт.

| 2019-08-26T22:22:53+00:00 26 августа 2019, 23:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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