Суд в Германии решил в пользу Facebook спор с антимонопольным ведомством

В частности, сбор пользовательских данных «не наносит конкуренции существенного ущерба», о котором упоминал регулятор, говорится в 37-страничном решении суда. Даже если обработка пользовательской информации нарушает положения о защите данных, это не создает нарушения законодательства о конкуренции, отмечают в земельном суде, передает Deutsche Welle.

Таким образом, социальная сеть не обязана следовать предписаниям антимонопольного ведомства на время рассмотрения апелляции.

В свою очередь, немецкий регулятор после вердикта суда в Дюссельдорфе намерен обратиться в Федеральную судебную палату Германии. Ряд ключевых правовых вопросов в этом деле требует разъяснений, подчеркнул глава ведомства Андреас Мундт.