Суд в Германии решил в пользу Facebook спор с антимонопольным ведомством

Высший земельный суд в Дюссельдорфе в понедельник, 26 августа, приостановил действие решения Федерального ведомства по картелям в отношении Facebook касательно сбора данных пользователей. Суд усомнился в доводах, приведенных антимонопольным ведомством.
В частности, сбор пользовательских данных «не наносит конкуренции существенного ущерба», о котором упоминал регулятор, говорится в 37-страничном решении суда. Даже если обработка пользовательской информации нарушает положения о защите данных, это не создает нарушения законодательства о конкуренции, отмечают в земельном суде, передает Deutsche Welle.
Таким образом, социальная сеть не обязана следовать предписаниям антимонопольного ведомства на время рассмотрения апелляции.
В свою очередь, немецкий регулятор после вердикта суда в Дюссельдорфе намерен обратиться в Федеральную судебную палату Германии. Ряд ключевых правовых вопросов в этом деле требует разъяснений, подчеркнул глава ведомства Андреас Мундт.