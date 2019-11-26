Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване перенес заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на 3 декабря, сообщила судья Анна Данибекян.
«В связи с завершением рабочего дня, а также учитывая отсутствие участников процесса, заседание откладывается и возобновится 3 декабря в 13.00», — сказала Данибекян в ходе заседания.
Во вторник судья отклонила ходатайство адвокатов Кочаряна об отводе прокурора Карена Бишаряна. Защита объяснила свое требование «предвзятым отношением» прокурора к экс-президенту.(РИА Новости)
| 2019-11-26T19:32:53+00:00 26 ноября 2019, 23:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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