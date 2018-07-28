Суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ

Суд в Ереване освободил в пятницу под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, проходящего по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил журналистам его адвокат Мигран Погосян.

«Суд избрал в отношении Хачатурова альтернативную меру пресечения и признал приемлемым залог. Сумма залога приемлемая», — сказал защитник.Он добавил, что до выплаты залога Хачатуров формально остается под стражей.

Кроме того, суд санкционировал арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

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| 2018-07-28T00:59:08+00:00 28 июля 2018, 00:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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