Суд в Чили постановил арестовать имущество Пиночета

Суд в Чили постановил арестовать имущество, принадлежащее наследникам бывшего диктатора Аугусто Пиночета, на общую сумму в 1,6 миллиона долларов . Об этом говорится в решении суда, опубликованном 24 августа на сайте телеканала 24 Oras

Согласно документу, в рамках приговора по делу о незаконном обогащении под арест попадает имущество, «которое принадлежало Аугусто Хосе Рамону Пиночету или одной из его компаний на общую сумму 1 621 554,46 доллара».

По мнению суда, вдова Пиночета Лусия Ириарт и другие наследники не могут рассчитывать на сохранение имущества в их распоряжении «на основании того, что они знали о незаконном происхождении средств, владельцами которых они становились», передает korrespondent.net.

Напомним, Пиночет умер в декабре 2006 года в возрасте 91 года, находясь под домашним арестом.

Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, а также налоговых преступлениях, с помощью которых ему удалось завладеть состоянием на сумму примерно в 21 миллион долларов.

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