Суд в Берлине поддержал хор мальчиков, отказавшийся принять к себе девочку

Административный суд Берлина в пятницу принял сторону государственного кафедрального хора мальчиков, который отказался сделать исключение для 9-летней девочки и принять ее в свои ряды, сообщила телерадиокомпания RBB.
Ранее сообщалось, что мать девочки обратилась с иском в административный суд Берлина из-за того, что ее дочь отказались принять в государственный кафедральный хор мальчиков. Согласно ее иску, приемная комиссия проявила недопустимую дискриминацию в отношении ее дочери и нарушила права на равные возможности. При этом в хоре заявили, что отказались принять девочку не из-за ее половой принадлежности.
Согласно решению суда, девочка не имеет права на пение в хоре мальчиков. «Право на свободу творчества превалирует в решении хора отказать девочке», — постановил суд. Таким образом, звучание хора имеет приоритет перед интересами истицы. Сторона обвинения может подать апелляцию на решение суда.
Интересы девочки в суде в качестве адвоката представляет ее мать-юрист. В ноябре 2018 года она обратилась в берлинский хор мальчиков, но тот отказал ее дочери в приеме. До этого девочка пела в смешанных хорах.(РИА Новости)
| 2019-08-16T20:45:32+00:00 16 августа 2019, 22:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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