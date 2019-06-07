Суд Украины арестовал российские «Русланы»

В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», представляющей интересы госпредприятия «Антонов».

Как отмечается, такое решение суд принял по ходатайству Главного управления Нацполиции.

По заявлению фирмы, летная годность самолетов была продлена с нарушением Конвенции о международной гражданской авиации и в обход разработчика.

Также в фирме уточнили, что «преступление» в том числе было совершено «в результате незаконных действий Росавиации».

«Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения ущерба», — подчеркнули в пресс-службе фирмы.