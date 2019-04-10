Суд рассмотрит дело в отношении Space

Объявлена дата судебного заседания по делу о штрафе, наложенном Национальным советом телерадиовещания (НСРТ) Азербайджана на телеканал Space.

Как передает oxu.az, судебное заседание, которое пройдет в Ясамальском районном суде под председательством судьи Гюнель Акберли, назначено на 24 апреля.

НСТР составил протокол по статье 384.0.1 (Нарушение телерадиовещателями законодательства о телерадиовещании, то есть нарушение установленных специальных правил для распространяемых без кода программ, могущих причинить вред физическому, умственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе отражающих эротику и жестокость) Кодекса об административных проступках.

Отметим, что в прямом эфире телеканала Space на передаче Hər səhər певец Руфат Ахундов во время исполнения песни неоднократно использовал нецензурные выражения. Это нарушение было выявлено в ходе мониторинга, проведенного советом.

В соответствии с Кодексом об административных проступках НСТР 5 апреля с участием руководства телеканала составил протокол о наложении штрафа в 5-8 тысяч манатов, дело было передано в суд.

Также руководителям других теле- и радиоканалов было направлено устное предупреждение о том, что Р.Ахундову запрещено выходить в эфир.

| 2019-04-10T14:32:36+00:00 10 апреля 2019, 18:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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