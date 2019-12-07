Суд приостановил передачу Конгрессу документов о сделках Трампа

Верховный суд США приостановил передачу Палате представителей Конгресса финансовой документации американского президента Дональда Трампа и членов его семьи. Соответствующее решение апелляционного суда второго округа, вынесенное в отношении немецкого банка Deutsche Bank и Capital One 3 декабря, было отложено.

Запрет действует до 13 декабря.

«Ответ должен быть составлен до или к 11 декабря», — передает TACC со ссылкой на материалы суда.

Комитеты Палаты представителей по разведке и финансовым услугам еще в апреле этого года выдали банкам повестки , предписывающие предоставить документацию о президенте США в рамках расследования предполагаемого вмешательства в выборы. В качестве аргумента приводился тот факт, что дело имеет общественную значимость.

Причем демократы еще несколько лет назад пытались заполучить данные о финансовом состоянии Трампа, но тогда у них это не получилось, передает сайт kp.ru.