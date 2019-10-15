Суд по делу Кочаряна перенесли из-за его болезни

Суд в Ереване перенес заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на 5 ноября из-за его отсутствия, вызванного послеоперационной реабилитацией, передает РИА Новости.

«В связи с отсутствием Кочаряна судебное заседание не может быть продолжено, оно переносится на 5 ноября на 13.00», — сказала во вторник в ходе разбирательства судья по делу Анна Данибекян.

Адвокат Кочаряна сообщил во вторник суду, что его подзащитный проходит послеоперационное реабилитационное лечение. «По оценке директора медицинского центра «Измирлян» профессора Армена Чарчяна, в ближайшие одну-две недели, в зависимости от реабилитационного лечения и ее эффективности, участие Кочаряна в судебных заседаниях невозможно», — сказал Вардеванян.