Суд ООН не обладает юрисдикцией по иску Ирана

Представитель США, выступающих ответчиком на рассмотрении в Международном суде ООН в Гааге иска Тегерана, заявила, что выход из СВПД был мотивирован соображениями национальной безопасности, и что суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного иска, сообщает РИА Новости.

По ее словам, дестабилизирующие действия Ирана отмечались на протяжении многих лет, и «перед лицом таких действия США посчитали необходимым действовать». Кроме того, США считают, что суд не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения данного дела и оснований для определения обеспечительных мер нет, так как решение США по СВПД является не контекстом судебного разбирательства, как заявляет Иран, а его главным содержанием. Исходя из этого, разногласия, возникшие в рамках многостороннего соглашения, должны решаться в рамках дипломатических и политических, а не судебных механизмов, полагает американская сторона.

«СВПД воспринимался некоторыми как документ, призванный ответить на опасения в связи с иранской ядерной программой. Однако он предусматривал недостаточное число инспекций, не учитывал угрозу от программы баллистических ракет, спонсирование терроризма, дестабилизирующее поведение в регионе. Поведение Ирана даже ухудшилось после заключения СВПД, Иран поддерживал «Хезболлу», предоставлял силы для конфликта в Сирии для поддержки режима Асада, распространял ракетные технологии», — заявила выступавшая в суде представитель США.