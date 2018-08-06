Суд над Манафортом: показания Гейтса могут стать переломным моментом

На этой неделе в процессе по делу бывшего менеджера предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта ожидается переломный момент: показания даст его бывший партнер Рик Гейтс, на которого адвокаты защиты возлагают вину за все преступления, сообщает «Голос Америки».

Гейтс, также занимавший высокий пост в предвыборном штабе Трампа, согласился сотрудничать с расследованием, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, после того, как признал свою вину по двум пунктам обвинения. Выступая в суде в качестве свидетеля, он впервые расскажет о совершенных преступлениях, оказавшись лицом к лицу с бывшим начальником.

Судебный процесс в Александрии, штат Вирджиния, стал первым делом в рамках расследования Мюллера, которое дошло до жюри присяжных. Однако в деле никак не упоминаются ни Трамп, ни возможное сотрудничество между предвыборным штабом и Кремлем, что является центральным аспектом расследования спецпрокурора.

Однако Трамп явственно продемонстрировал свой интерес к этому делу, написав в одном из твитов, что с Манафортом обращаются хуже, чем с гангстером Аль Капоне. Решение Манафорта пойти под суд вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, наводит на мысль, что он может рассчитывать на президентское помилование.

Процесс начался на прошлой неделе. Обвинение обрисовало роскошный образ жизни Манафорта и представило свидетелей в подтверждение обвинений в многолетних финансовых махинациях. Теперь присяжные заслушают показания непосредственного соучастника, который, как ожидается, подтвердит, что Манафорт разработал схему, позволившую ему скрыть миллионы долларов от налоговой службы США и обмануть несколько банков.

Защита Манафорта уже дала понять, что намерена выставить Гейтса мошенником и лжецом, утверждая, что он пользовался Манафортом в своих интересах и совершал противоправные действия без ведома своего начальника. Ожидается, что Гейтсу предстоит крайне болезненный перекрестный допрос, и его благонадежность в качестве свидетеля станет важным испытанием аргументов обвинения.

В ходе допроса судья Т.С. Эллис III выступит одновременно в качестве рефери и непредсказуемого фактора. Он чередовал эти роли на протяжении всего процесса, неоднократно призывая обвинение сократить рассказы о роскошном образе жизни Манафорта и требуя не затягивать слушания таким образом. Судья несколько раз подчеркнул, что быть богатым и совершать крупные траты – не есть преступление.

Однако до сведения присяжных было доведено, что Манафорт потратил более 900 000 долларов на дорогие костюмы, купил жакет из кожи страуса стоимостью 15 000 долларов, а также приобрел множество объектов элитной недвижимости, оборудованных дорогой техникой, большой теннисный корт, окруженный роскошным садом, и, по словам одного из свидетелей, «один из самых больших прудов в Хэмптонс».

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