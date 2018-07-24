Суд над дочерью экс-главы УФМС Чечни состоится в середине августа

Суд над арестованной в Турции дочерью экс-главы УФМС Чечни Седой Дудуркаевой по подозрению в причастности к деятельности ИГ пройдет в середине августа, сообщила РИА Новости мать девушки Милана Дудуркаева.

В пятницу издание Daily Sabah сообщило о задержании молодой женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ. Правоохранители сообщили, что кроме Дудуркаевой 4 июля в Стамбуле были задержаны еще четверо подозреваемых в связях с ИГ. Позднее суд выдал ордер на их арест. Издание сообщает, что Дудуркаева была супругой боевика ИГ Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.

«Суд о заключении под стражу был в понедельник 16 июля, по турецкому законодательству в течение 30 дней должны назначить дату суда по рассмотрению дела, ориентировочно это будет 15 августа», — отметила Милана Дудуркаева.

По ее словам, дочь обвиняют по двум статьям турецкого законодательства – это незаконное пересечение границы и сотрудничество с незаконными вооруженными формированиями, как бывшую жену одного из главарей. Вместе с женщиной в тюрьме находятся так же двое ее сыновей – 3,5 и 1,5 года.

Мать девушки надеется, что турецкий суд проявит гуманность по отношению к задержанной, учитывая «тяжелые испытания, через которые ей пришлось пройти во время пребывания на территории ИГ и глубокое раскаяние».

Она сообщила, что задержанные, по сообщениям СМИ, в один день с Седой лица не имеют к ней никакого отношения.

«Эти задержания никак не связаны, мы даже не знаем, кто эти люди. Просто видимо по совпадению задержали в один день», — заметила мать.

Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста из-за дочери, которая, по мнению руководства республики, находилась в Сирии «среди бандитов».

12 просмотров