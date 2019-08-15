Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко по делу об отмывании денег

Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании 10 млрд гривен через «Смартбанк». Об этом сообщило в четверг информагентство «Украинские новости«, опубликовав копию решения суда.

«Такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в сообщении.

Указанное решение может быть оспорено в течение пяти дней в апелляционном порядке.

Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 года до февраля 2014 года. После госпереворота в феврале 2014 года Захарченко покинул страну. На Украине он является фигурантом по ряду уголовных дел, в том числе — по событиям на «майдане».

| 2019-08-15T16:39:11+00:00 15 августа 2019, 19:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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