Суд Испании отказался освободить из тюрьмы лидеров каталонского сепаратистского движения

Верховный суд (ВС) Испании вновь выступил против освобождения из-под стражи каталонских сепаратистских политиков, связанных с проведением референдума о независимости региона. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду постановлении суда.

21 июня ВС уже отказывал в освобождении сторонников разрыва с Испанией, которые были заключены в тюрьму на время разбирательств. Защита шестерых политиков подала в суд заявление с просьбой о пересмотре принятого решения. По итогам ее рассмотрения, ВС постановил отклонить обжалование.

Суд по делу лидеров сепаратистского процесса начался 12 февраля и продолжался четыре месяца. Перед ВС предстали 12 фигурантов, в том числе бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также экс-члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы. Вердикт по данному делу может быть вынесен осенью.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.