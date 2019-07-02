Суд ЕС не удовлетворил иск Карлеса Пучдемона

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, просившего принять срочные меры, чтобы он мог вступить в должность евродепутата. Об этом в понедельник сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, Пучдемон и экс-советник каталонского кабмина Тони Комин настаивали на превентивных мерах, которые бы обязали Европарламент (ЕП) позволить им занять свои посты. Однако европейский суд обратил внимание на то, что имена двух политиков не были включены в окончательный список избранных парламентариев, подготовленный испанскими властями.

Кроме того, в постановлении суда говорится, что власти королевства должны решать, разрешить ли политикам принести присягу без личного присутствия в Центризбиркоме страны. Также отмечается, что Пучдемон и Комин уже представили жалобы в национальный суд, и дело еще находится на рассмотрении.