Суд Брюсселя оставил Пучдемона на свободе

Суд Брюсселя отложил до 16 декабря решение по вопросу об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию после неудачной попытки провозглашения независимости региона в 2017 году. Об этом политик заявил журналистам после завершения судебного заседания, сообщает ТАСС.

Инстанция приняла во внимание прошение защиты Пучдемона более подробно изучить новые материалы дела, сообщили адвокаты политика. Суд оставил каталонского деятеля на свободе, но под подпиской о невыезде.