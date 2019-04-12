Суареса обозвали жирным

Французский журналист Жюльен Лоран обвинил нападающего каталонской «Барселоны» Луиса Суареса в наличии лишнего веса, передает «Советский спорт».

Уругвайский футболист стал соавтором единственного гола в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» (0:1). Именно после удара головой Суареса мяч от защитника «красных дьяволов» Люка Шоу попал в ворота английского клуба.

«Сколько он теперь весит? Это удивительно. Я и подумать не мог, что Суарес такой жирный. По телевизору это было не заметно. Сейчас я впервые увидел его вживую в этом сезоне. Я не могу поверить, какой он толстый. Как в клубе такого уровня футболист может позволить себе так выглядеть? », — приводит слова Лорана BBC.

Ответная встреча между «МЮ» и «Барселоной» пройдет 16 апреля в Испании.