Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.

Как передает Lenta, фото расстроенного форварда публикует Twitter-аккаунт Goal.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Уругвайцы забивали трижды, но ни один из мячей не был засчитан. В серии одиннадцатиметровых точнее оказались перуанцы — 5:4. Единственный промах в серии допустил Суарес, наносивший первый удар своей команды. Нападающий не сумел реализовать пенальти впервые с 2016 года.

В следующей стадии турнира перуанцы встретятся со сборной Чили. Во втором полуфинале сыграют аргентинцы и бразильцы.

Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года. В его активе более 100 матчей за национальную команду, в ее составе он становился победителем Кубка Америки-2011. На клубном уровне форвард представляет каталонскую «Барселону».

| 2019-06-30T12:36:05+00:00 30 июня 2019, 13:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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