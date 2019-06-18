Суарес: «Мне выпала честь играть вместе с лучшими в мире»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что ему нравилось играть вместе с нападающим «ПСЖ» Неймаром, когда он выступал за каталонцев.

— Мне выпала честь провести одни из своих лучших лет в качестве футболиста «Барселоны» рядом с лучшим в мире — Месси, и вторым лучшим в мире — Неймаром.

— Одним из лучших моментов в жизни для меня был, когда мы выиграли триплет.

— Кто бы не хотел наслаждаться таким игроком, как Неймар? Но он принадлежит «ПСЖ», и это вещи (переход в другую команду), о которых всегда говорят во время трансферного окна, — сказал Суарес.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.