«Su kimi»…истерика Гезягиряна Подхалимова

Гезягирян Подхалимов пребывал в глубоком раздумье. Он понимал, что наработал реноме человека, которому предпочитают заплатить за выполнение приказов, но с которым не будут никогда дружить. «Я качественный сливной бачок отечественного производства, 1976 года выпуска, не раз подвергавшийся ребрендингу. К примеру, приобретал я нужную форму для удобства пользования ваххабитов, социал-демократов, руководства министерства труда и социальной защиты населения, одного отечественного телеканала. Сливным бачком работал я и в известном журнале, после чего мною не побрезговал пользоваться главный «чрезвычайник» страны. Осудили, вышел, снова вернулся к привычному своему состоянию, сдирая теперь за собственную эксплуатацию со всех подряд. В месяц набегает столько, сколько обычным гражданам в год не заработать, но нет счастья в жизни», — грустил Гезягирян, по привычке ища истину в вине.

Но не только понимание закономерности своего нынешнего статуса его огорчало. Подхалимов был глубоко возмущен тем, что иным господам из одного с ним южного города с рук сходят куда более возмутительные вещи. «Суки! Суки!», кричал он, всем своим округлым туловищем подпрыгивая в кресле. Вопль Подхалимова услышали в соседнем кабинете того офиса, в коем он снимал комнату. Соседи поинтересовались, кого это Гезягирян так немилосердно хает?

Наш герой не желал новых приключений на любую часть своего тела и потому предпочел совершить привычный маневр, под названием «финт ушами». «Я о важности работы водопроводчиков рассуждал. «Bizim üçün sudan vacib şey yoxdu». В переводе это означает, что нет для нас ничего столь же важного, как вода. Соответственно, мы все должны быть благодарны руководству «Южгорводы». Они не просто так пускаются на прокладку труб в тех местах, где только что был произведен ремонт дорог и проложен асфальт. Они это делают для нас, южногородцев! Спасибо им за это! Su kimi…», готов был он развивать мысль и далее, но соседи уже ушли, а значит необходимости в финтах ушами уже не было.

Увидев это и понимая, что дискутировать безопаснее всего с самим собой, Подхалимов решил написать и отвести душу в беседе с собственным отражением в зеркале. «Нет, ну ты посмотри на этих ворюг! Это прямо шайка-лейка какая-то! Круговая порука. Сначала выделяются народные деньги на прокладку асфальта и дорог, после чего приходят умники из «Южгорводы» и все ломают под предлогом важности прокладки труб. Вы их что, раньше проложить не могли, до ремонта дорог?!», — задавал себе риторический вопрос Подхалимов.

И сразу же давал себе риторический ответ — не могли. Потому, что такова южногородская традиция. Все хотят зарабатывать не только на хлеб с маслом, но еще и на черную икру. Потому, ответственное лицо из «Южгорводы» несколько даже недоуменно отвечало на возмущение журналистов в связи с тем, что эта структура не ремонтирует дороги после проводимых работ. Лицо это носило имя Бесстрашный и потому ответ его был соответствующим.

«Мы не обязаны ремонтировать то, что испортили. Мы только портим все, что красиво уложено. А для исправления последствий нашей работы есть соответствующая структура, с которой у нас есть контракт. Они технику для ликвидации последствий наших трудов закупили. Так что, будут работать. Труд облагораживает человека. Вот мы и беспокоимся о том, как бы облагородить максимальное количество раз максимально большее количество чиновников»,- рассыпал жемчужины мысли Бесстрашный.

Он реально не понимал, почему местные журналисты столь непонятливы. Его возмущало, что они придираются ко всяким мелочам. «Да, за счет бюджета южного города мы ломаем то, что отремонтировано до нас. А за чей еще счет? Наш город демонстрирует не имеющие аналогов в мире темпы развития. Соответственно, подходы к решению проблем города также должны быть не имеющими аналогов в мире. Кроме того, вы сколько раз в день кушаете? Три? Это — как минимум. Вот и всем соответствующим организациям, в первую очередь их руководителям, также нужно «кушать» не менее трех раз. Так что, давайте не будем нарушать сложившуюся традицию. Пусть одни строят и прокладывают, а другие ломают. И так до бесконечности!»,- рассуждало ответственное лицо из «Южгорводы».

После этого ответа южногородцы решили, что им не огорчаться, а радоваться нужно. Ведь, пока они сталкиваются всего лишь с одноразовой порчей свежепроложенного асфальта со стороны тех, кто обеспечивает город водой. Могло же быть и гораздо большее число таких заходов. А еще, они обрадовались, что Бесстрашный не работает в министерстве садов и огородов. Ведь, в таком случае, журналисты южного города вполне могли услышать вопрос: Какого хрена вам нужно?». Так что, традицию и впрямь лучше было не нарушать.

И только Гезягирян Подхалимов, понимая все это, все же грустил. Он уже подсчитал в уме барыши тех, кто выигрывал от эксплуатации данной традиции. Они во многие десятки раз превышали барыши Гезягиряна, давно уже работающего сливным бачком. И потому, он снова завопил «Суки!». Соседи, коим он ранее объяснил смысл своих воплей, больше Подхалимову не докучали. Всем же остальным южногородцам не было ровным счетом никакого дела до спивающегося толстяка, разговаривающего со своим отражением в зеркале.