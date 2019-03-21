Су-27 не отгоняли B-52, заявили в ВВС США

Российские истребители Су-27 не отгоняли американский бомбардировщик B-52 от границы РФ над Балтийским морем, он смог завершить свое задание. Об этом заявила корреспонденту ТАСС в четверг официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что 20 марта два Су-27 вынудили B-52 удалиться от российской границы над Балтикой. По данным ведомства, бомбардировщик летел над нейтральными водами, был обнаружен на значительном удалении от границы и взят на сопровождение.

По версии Питтмэн, американский бомбардировщик в среду над Польшей и странами Балтии участвовал в «учебно-тренировочных полетах в качестве наглядной демонстрации приверженности США обеспечению региональной безопасности», «проводил повседневные операции в международном воздушном пространстве» и «осуществлял свободу навигации и полетов». По ее словам, взаимодействие между самолетами ВВС США и ВКС России было «обычным».