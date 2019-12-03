Студентки БГУ госпитализированы в Клинический медцентр

Две студентки БГУ – Рамазанова Марьям Фейзулла гызы и Мамедова Айгюн Халил гызы (оба 1999 года рождения) госпитализированы в Клинический медицинский центр с вероятностью на гастроэнтерит (боли в животе, тошнота, рвота, частый стул), сообщает во вторник Trend.

Обе девушки почувствовали себя плохо вечером после еды. Согласно информации, одна из них съела хотдог, другая — пирожки. Почувствовав недомогание, они вызвали «скорую помощь».

Как сообщили Trend в Клиническом медцентре, девушки помещены в отделение гастроэнтерологии. «У них нет отравления. Девушки были доставлены в медцентр с желудочно-кишечным расстройством, им поставлен диагноз «острый гастроэнтерит». Состояние обоих нормальное» — заявили в Клиническом медцентре.