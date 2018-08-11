Студента арестовали на трое суток за репост фото со свастикой из музея Второй мировой войны

Ленинский районный суд Ставрополья в марте 2018 года арестовал на трое суток студента Павла Карачаушева. Его обвинили в демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП) из-за репоста статьи из блога Ильи Варламова, сообщил блогер. Решение суда также есть в системе ГАС «Правосудие».

Инцидент произошел в марте 2018 года. По словам Карачаушева, сотрудник Центра «Э» в штатском забрал его с лекции в университете и отвез в прокуратуру, где на него составили протокол и спросили, зачем он разместил свастику на странице вконтакте. Павел, по его словам, не понял, о чем идет речь, и ему показали скриншот с репостом записи Варламова о музее Второй мировой войны в Гданьске (Польша). На одной из фотографий в посте действительно был флаг гитлеровской Германии со свастикой.

«Я пытался объяснить, что это полный бред, что фотка из музея, что я ни в коем случае не пропагандирую идеологию национал-социализма. Сотрудники и прокурор обещали, что ничего мне не будет, что меня, скорее всего, оправдают, если я все так и скажу в суде. Прокурор уверял, что максимум, что мне грозит, – это штраф в тысячу рублей», – рассказал Карачаушев.

Но после этого студента отвезли в Ленинский районный суд, который арестовал его на трое суток, сообщает currenttime.tv.

«Карачаушев П.С. в судебном заседании вину свою в содеянном признал полностью, раскаялся в содеянном и пояснил, что действительно 26.12.2017 г. на своей странице в социальной сети «Вконтакте» vk.com/id223725722 / vk.com/paul_kara, в свободном доступе для просмотра и копирования разместил изображения, имеющие нацистскую символику в виде свастики», – сказано в решении суда, вынесенном судьей Олегом Поляковым. В нем также указано, что материал на студента был составлен совместно сотрудниками Центра «Э» и сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю.

«Важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. Российская Федерация берет на себя обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений на своей территории», – также сказано в документе.

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