Студенческие протесты в Индии охватили более 35 вузов

Студенты 36 крупных вузов в Индии проводят акции протеста против нового закона о гражданстве. Об этом сообщает во вторник газета The Times of India.

По данным издания, протестуют учащиеся таких вузов, как Бомбейский индийский технологический институт в Мумбаи, Мадрасский технологический институт в Ченнаи, университеты в Лакхнау, Бенаресе, Кочине, Калькутте. Занятия во многих из них приостановлены.

Студенты требуют отмены несправедливого, с их точки зрения, закона о гражданстве, а также выражают солидарность со студентами университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели и Алигархского мусульманского университета (АМУ) в городе Алигарх (штат Уттар-Прадеш), которые были закрыты в понедельник до 5 января после того, как студенты этого вуза организовали массовые акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками.

Ранее газета со ссылкой на полицейские источники сообщила, что более 50 человек получили ранения и травмы в ходе беспорядков и столкновений студентов с полицией, которые продолжались в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Основные волнения были отмечены в районе университета Джамия Миллия Исламия. Столкновения произошли и в Алигархе, где, по данным агентства PTI, 10 полицейских и около 30 студентов получили травмы.(ТАСС)