Стройки Норвегии приглашают работать больше женщин

На норвежских стройках только два работника из ста – женщины. Строительная индустрия Норвегии хочет привлечь больше женщин и поэтому установила правила, запрещающие домогательства на рабочем месте.

Представители строительной индустрии заключили с профсоюзами соглашение из 7 пунктов с основными правилами против домогательств на рабочем месте, независимо от пола, возраста и сексуальной ориентации, сообщает euronews.com.

Улучшения начали с оборудования специальных женских раздевалок, развешивания информационных постеров и инструктажа мужской части коллектива о необходимости следить за выражениями на рабочем месте.