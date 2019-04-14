Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители начали укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщил информационный центр проекта.

На данный момент на мосту уложено более половины рельсов. Всего необходимо уложить 38 км. Бригады строителей движутся навстречу друг другу с крымского и кубанского берегов, причем со стороны Краснодарского края укладка идет с лета 2018 года, пишет «»РИА Новости»

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением графика.

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Проход первого пассажирского поезда запланирован на 8 декабря.