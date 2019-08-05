Строго в дресс-коде: как одеться, чтобы попасть на новый фильм Тарантино в Баку

Фильм, который ждали киноманы всего мира, выходит на экраны. Комедийную драму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» увидели уже зрители США, и только в первый уикенд фильм собрал свыше 40 миллионов долларов, что стало рекордом для режиссёра.

В Британии фильм выходит в прокат 14 августа. В Азербайджане, как и в России — 8 августа.

Предпремьерный показ для бакинцев состоится 7 августа в кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall.

Как сообщила # пиар менеджер киносети Нармин Гасанова, все гости и участники вечера должны будут явиться на премьеру в одежде 60-70 годов.

Соблюдение дресс – кода, по ее мнению, будет соответствовать атмосфере вечера, которую организаторы показа постараются воссоздать в духе того времени, которое раскрывается в сюжете фильма. При этом, Н.Гасанова уточнила, что фильм имеет возрастное ограничение 18+.

В основу фильма легла печальная история о скандальном, чрезвычайно жестоком и совершенно немотивированном убийстве голливудской кинозвезды Шэрон Тейт и трех ее друзей 8 августа 1969 года.

Таким образом, закрытый показ фильма в CinemaPlus совпал с годовщиной этого одного из самых зверских убийств в истории человечества.

Девятый по счету фильм Тарантино собрал на съемочной площадке самых ярких звезд Голливуда — Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, Аль Пачино и Курта Расселя. Съемки фильма стали последними в жизни актера Люка Перри, который скончался от инсульта в марте этого года.

На закрытый показ картины в Баку приглашены звезды и медийные персоны.