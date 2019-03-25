Стремление Грузии в НАТО – это шаг к стабильности, а не наоборот

Сегодня завершился официальный визит в Грузию генсека НАТО Йенса Столтенберга. В рамках визита генсек заявил, что Грузия станет членом НАТО, и никто не сможет препятствовать этому.

«Грузия является суверенной страной, и она имеет право выбора в какие механизмы безопасности вступать. Этот принцип провозглашен не только НАТО, но и всеми государствами, в том числе и Россией, которая подписала Заключительный Хельсинкский акт», — отметил Столтенберг.

Он также добавил, что решение о принятии Грузии в НАТО будут принимать страны-члены альянса и сама Грузия, и «Россия или другая какая-нибудь страна не смогут повлиять на этот процесс».

«Мы не даем возможности большим и сильным государствам препятствовать свободному выбору той или иной страны», — подчеркнул генсек НАТО.

Комментируя # визит генсека НАТО в Грузию, политолог Гела Васадзде, отметил, что визит генсека НАТО в Грузию – это уже довольно привычная ситуация.

«Грузия и НАТО ежегодно проводят совместные военные учения, поэтому сказать, что происходит что-то новое, нельзя. Грузия практически уже в НАТО, она давно институционально в этой организации, так как между сторонами есть куча договоров и взаимообязательств как с НАТО, так и с главной страной НАТО – США», — сказал эксперт.

Что касается официального вступления Грузии в НАТО и распространения пятого пункта, по которому при нападении на одну все страны-члены объявляют войну агрессору, Васадзе, подчеркнул, что тут вопрос в большей степени даже не в этом пункте, а в стандартах военных и, в первую очередь, демократических.

«Грузия пока не соответствует этим стандартам. Сам по себе путь интеграции в НАТО – это дорожная карта развития той или иной страны. Это тот путь , в котором хочет жить большинство населения Грузии и, что еще важнее, политической элиты страны. Что касается реакции России, то чем больше она будет реагировать и выражать недовольство современными условиями и реалиями, которые сложились после 2014 года, тем больше шансов у Грузии стать членом этой организации», — подчеркнул аналитик.

Говоря о территориальных проблемах, которые могут быть препятствием для вступления в НАТО, аналитик сказал, что как показывают разные исследования, это не может быть препятствием.

«Просто записывается пункт о том, что «пятый пункт» не распространяется на эти территории, чтобы Грузию не принимали уже с войной. То есть речь идет тут о политической воле членов альянса и США, и если им будет необходимо видеть Грузию членом НАТО, то завтра же наша страна станет членом альянса. Пока такой необходимости у них нет. Так или иначе, Грузия с разными препятствиями и сложностями двигается в этом направлении», — добавил он.

Говоря о геополитическом столкновении Запада и России в регионе Южного Кавказа, политолог добавил, что Южный Кавказ уже является частью геополитического противостояния.

«Не надо забывать, что наш регион – это часть большого Ближнего Востока. С другой стороны, когда Грузия станет членом НАТО, данный факт уменьшит это противостояние в регионе, так как будет понятно, что эта территория, защищенная и воевать с ней уже никто не будет. Поэтому я думаю стремление Грузии в НАТО – это шаг к стабильности, а не наоборот. Это сейчас риски высоки, нежели когда Грузия станет членом НАТО, и я в этом абсолютно убежден», — резюмировал он.