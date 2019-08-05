Стрелок в Техасе согласился сотрудничать со следствием

Стрелок, открывший в субботу огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), согласился сотрудничать со следствием. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции начальник полиции города Грег Аллен.

Ему был задан вопрос о том, начал ли подозреваемый сотрудничество со следствием. «Да, начал», — ответил начальник городской полиции, передает ТАСС.

При этом он отказался уточнить, какие именно подробности происшествия подозреваемый помог прояснить следователям.

«Необходимо уважать права, которые есть у этого человека. Несмотря на то, что он сотрудничает, мы должны сохранять детали в тайне, чтобы расследование продвигалось успешно», — отметил Аллен.