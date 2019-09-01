Стрелок угнал почтовый грузовик и открыл огонь по прохожим

Неизвестный человек принялся расстреливать случайных прохожих из угнанного почтового грузовика в американском штате Техас. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Стрелок был замечен в техасском городе Одесса. Однако полиция подозревает, что еще один вооруженный находится в другом городе штата Мидленде. Он может передвигаться на маленьком грузовике Toyota белого или золотого цвета.

Издание Independent сообщает, что в Одессе от стрельбы пострадали как минимум 22 человека, еще двое убиты.

Города Одесса и Мидленд находятся примерно в 40 километрах друг от друга.

За прошедший месяц в США произошло несколько случаев массовой стрельбы. В ночь на воскресенье, 4 августа, Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Еще два расстрела произошли в городах Чикаго и Эль — Пасо. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали (lenta.ru)