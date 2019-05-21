Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме

Полиция в Новой Зеландии во вторник предъявила обвинения в терроризме обвиняемому в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентону Тарранту, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.
«Обвинение содержит утверждение, что террористический акт был совершен в Крайстчерче 15 марта 2019 года… Против предполагаемого боевика было выдвинуто 51 обвинение в убийстве, 40 в покушении на убийство и одно обвинение в соответствии с законом о пресечении терроризма», — заявил комиссар полиции Майк Буш.
Полиция отмечает, что расследование инцидента продолжается.(РИА Новости)