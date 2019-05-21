Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме

«Обвинение содержит утверждение, что террористический акт был совершен в Крайстчерче 15 марта 2019 года… Против предполагаемого боевика было выдвинуто 51 обвинение в убийстве, 40 в покушении на убийство и одно обвинение в соответствии с законом о пресечении терроризма», — заявил комиссар полиции Майк Буш.