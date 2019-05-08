Стрельба в школе в Денвере: 1 ученик погиб, 4 в тяжелом состоянии

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник, сообщает ТАСС. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

«В настоящее время в этом районе в больницах находятся восемь учащихся, — сказал он. — Несколько из них в тяжелом состоянии». Как уточнил Сперлок, пострадавшим «от 15 [лет] и более». По данным телеканала CBS, в тяжелом состоянии не менее четырех учащихся.

На данный момент задержаны двое подозреваемых, оба они являются учащимися этой же школы и не получили ранений. Задержание было произведено прибывшими на место сотрудниками управления шерифа.

По словам Сперлока, подозреваемые открыли огонь в двух классных комнатах. У них имелся пистолет, не исключается, что у них было и другое огнестрельное оружие. Какими мотивами они могли руководствоваться, пока не уточняется. Полицейские проводят обыски в домах, где живут подозреваемые. Следователи также обнаружили их автомобиль.

Как уточнил шериф, в расследовании произошедшего участвуют сотрудники ФБР и представители Министерства национальной безопасности США. В школе учатся около 1,8 тыс. человек.
| 2019-05-08T07:50:41+00:00 8 мая 2019, 08:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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