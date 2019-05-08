Стрельба в школе в Денвере: 1 ученик погиб, 4 в тяжелом состоянии

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник, сообщает ТАСС. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

«В настоящее время в этом районе в больницах находятся восемь учащихся, — сказал он. — Несколько из них в тяжелом состоянии». Как уточнил Сперлок, пострадавшим «от 15 [лет] и более». По данным телеканала CBS, в тяжелом состоянии не менее четырех учащихся.

На данный момент задержаны двое подозреваемых, оба они являются учащимися этой же школы и не получили ранений. Задержание было произведено прибывшими на место сотрудниками управления шерифа.

По словам Сперлока, подозреваемые открыли огонь в двух классных комнатах. У них имелся пистолет, не исключается, что у них было и другое огнестрельное оружие. Какими мотивами они могли руководствоваться, пока не уточняется. Полицейские проводят обыски в домах, где живут подозреваемые. Следователи также обнаружили их автомобиль.