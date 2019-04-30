Стратегической целью Турции остается членство в ЕС

Полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Турции и Евросоюз должен озвучить четкое решение по данному вопросу.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам совместного заседания с главами МИД стран-членов Вышеградской четверки, сообщает Агентство Анадолу.

Чавушоглу напомнил, что Турция поддержала Европу во многих вопросах, в том числе безопасности, экономики и миграции. Однако есть много препятствий, мешающих интеграции Турции в ЕС, сказал министр.

Глава МИД отметил, что миграционное соглашение между Турцией и ЕС все еще работает, и Анкара готова продолжить сотрудничество с Брюсселем в целях борьбы с незаконной миграцией.

По его словам, Турция готова к переговорам с ЕС на любые темы.

При этом он привлек внимание к тому факту, что ряд европейских стран категорически против вступления Турции в ЕС.

«Некоторые в Европе полагают, что Турция слишком крупная по численности населения страна и 82 миллиона граждан позволят Анкаре сформировать крупную фракцию в Европарламенте», — констатировал глава дипломатии.

По его словам, есть также категория политиков, «возмущенных» тем, что большая часть населения Турции — мусульмане.

«Если Евросоюз — это политическое объединение, сформированное по религиозному признаку, то эти политики правы в своих измышлениях. Также вполне понятно, что ряд стран ЕС не хотят уступать позиции другим государствам. Однако все эти круги не могут представить, сколь значимым станет вклад Турции в Евросоюз», — сказал Чавушоглу.