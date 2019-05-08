Страсти по инаугурации

Украина еще не отошла от президентской избирательной кампании, как постепенно втягивается в новую. На этот раз парламентскую. Выборы в Верховную раду состоятся 27 октября, но страсти по этому поводу уже кипят нешуточные.

Сейчас все внимание сосредоточено вокруг даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Конституция не устанавливает точный срок ее проведения, но ограничивает время — один месяц со дня публикации Центральной избирательной комиссией результатов выборов. Это произошло 29 апреля и таким образом крайней датой инаугурации является 30 мая.

Казалось бы, чисто формальная процедура, но в создавшихся условиях она приобрела важное политическое значение. И все из-за парламентских выборов.

Конституция Украины устанавливает три возможности для роспуска парламента. Из них актуальной для нынешнего положения является одна — развал парламентской коалиции и невозможность ее формирования в течение месяца. В этом случае у президента появляется право на роспуск Верховной рады и объявления досрочных выборов.

Не секрет, что Владимир Зеленский и его команда хотели бы проведения досрочных парламентских выборов, чтобы ввести в Верховную раду свою партию «Слуга народа» и тем самым закрепления своего успеха на президентских выборах. В противном случае новому президенту придется столкнуться с враждебным парламентом. Учтем, что Украина является парламентско-президентской республикой и полномочия президента ограничены сферой безопасности, внешней политикой и защитой конституционных прав граждан. Реальное управление страной осуществляет правительство и парламент. С этой точки зрения Зеленскому крайне важно иметь законодательный орган и сформированный им кабинет не оппозиционный, а действующие согласованно.

Отсюда задача в том, чтобы как можно быстрее приобрести соответствующий статус, что можно только после инаугурации, и начать работу по роспуску Верховной рады. Следует спешить, так как конституция устанавливает временное ограничение — нельзя распускать парламент за шесть месяцев до срочных выборов, то есть после 27 мая. По конституции конкретную дату инаугурации определяет своим постановлением парламент.

На встрече с руководителями фракций Зеленский предложил провести инаугурацию 19 мая. Реакция была смешанной.

Против — ведущие фракции и руководство Верховной рады. Там говорят о 28 мая. Одновременно появились предостережения о том, что 19 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий. Надо откровенно сказать — это относительное предостережение. Уже довольно длительное время 18-20 мая каждый год в Украине проводится праздник День Европы. Будут проводить его и в этом году. И никакая память о политических репрессиях этому не мешала и не мешает.

С другой стороны, в парламенте уже началось броуновское движение, так как довольно многие депутаты задумываются о своем политическом будущем. В аппарат Верховной рады поданы два проекта постановления о проведении инаугурации 19 мая. Их авторы народные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко. Депутат Виталий Куприй внес предложение о проведении инаугурации 20 мая, чтобы, по его словам, снять все предостережения против 19 мая.

Как мы уже говорили, Зеленскому выгоден досрочный роспуск парламента и проведение после этого выборов. По данным социологических исследований службы Belgium-Ukraine Research Institute (BURI), рейтинг партии «Слуга народа» составляет 27,9%.

Следом идет пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь!» — 15,8%, на третьей позиции Блок Петра Порошено (БПП) — 13,2% и «Батьківщина» (Родина) Юлии Тимошенко — 12,4%. Опрос производился между 23 и 30 апреля, то есть после второго тура президентских выборов.

В принципе проведение досрочных выборов выгодно БПП и Петру Порошенко, так как он точно хочет остаться в политике.

Дело в том, что за полгода Зеленский явно растеряет часть своих сторонников. Тех, кто голосовал за него не из-за симпатий, а в знак протеста против власти. Это наиболее качающаяся часть избирателей, которая хочет перемен буквально сегодня, а еще лучше вчера. Можно с достаточными основаниями предполагать, что подобное будет и с избирателями БПП и Петра Порошенко. Начнет сказываться имидж проигравшего. Таким образом, два главных политических игрока к срочным выборам 27 октября могут прийти с большими потерями.

Следом за группой фаворитов расположились еще четыре партии, находящиеся на грани либо в непосредственной близости от проходного барьера в 5%. Это Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (4,8%), «Сила и Честь» Игоря Смешко (4,2%) и «Свобода» Олега Тягныбока (3,8%). Это силы, представляющие радикально-националистический электорат. Только данные четыре политические силы на данном этапе объединяют 17,7% избирателей. Если они пройдут в Верховную раду, а это вполне возможно, если выборы пройдут в октябре, то их совокупный показатель должен быть не ниже 20%.

Они как раз не заинтересованы в досрочных выборах. В них также не заинтересованы те политические партии, которые не участвовали по разным причинам в предыдущих выборах. В первую очередь это партия «Украинский демократический альянс за реформы» более известный по своему сокращенному названию УДАР. Партию возглавляет мэр Киева и чемпион мира по боксу Виталий Кличко. Также на политическую арену выйдет партия нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана. Последним двум партиям нужно время для раскрутки в информационном пространстве.

На все это накладывается и явное нежелание большинства депутатов нынешнего парламента досрочно лишаться своих полномочий. Как мы уже отмечали им нужно время, чтобы найти свое место в той или иной политической силе и определить свои отношения с новой властью, которую будет представлять Владимир Зеленский.

Не очень понятно как антиолигархическая и антикоррупционная риторика Зеленского и его окружения, а раздаются весьма радикальные предложения, будет воплощаться в жизнь. Весьма вероятно, что многие могут попасть, как говорится, под раздачу и терять в смутные и непонятные времена депутатскую неприкосновенность не просто не хочется, а даже в чем-то и опасно.

Не менее важный фактор — внешний. Уже понятно, что никакого продвижения в сторону России Зеленский проводить не будет. Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию продолжится и по всем признакам усилится. Если действительно в стране начнутся радикальные внутренние реформы и реальная борьба с коррупцией, то, во-первых, через непродолжительное время страна и ее граждане почувствуют улучшение и, во-вторых, западные партнеры с большей лояльностью отнесутся к включению Украины в европейские и евроатлантические организации.

Все это будет происходить на фоне обострения отношений с Россией и продолжения конфликта на Донбассе. Несомненно, что период транзита власти в Украине максимальной степени будет использоваться Москвой для дестабилизации внутреннего положения. В Кремле начали постепенно понимать, что 15-17% — это предел рейтинга пророссийских политических сил и в дальнейшем у них будет происходить только падение электоральной популярности. Отсюда желание создать максимальные проблемы новой власти. Насколько это получится, будет ясно по результатам парламентских выборов независимо от сроков их проведения.

Если демократия к концу текущего года в Украине укрепится, то это окажет самое серьезное влияние на все пространство бывшего СНГ. В том числе и на Россию. И это самый страшный сон для обитателей Кремля и его окрестностей.