Страшная авария в России: 19 погибших

Жертвами ДТП с автобусом под Сретенском стали 19 человек, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

Число пострадавших достигло 21 человека, они получили различные травмы.

ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи, в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, у автобуса Kia Grandbird разорвало переднее колесо, он съехал с проезжей части и упал в реку Куенгу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП выехал губернатор края Александр Осипов.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.