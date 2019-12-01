Страшная авария в России: 19 погибших

Жертвами ДТП с автобусом под Сретенском стали 19 человек, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

Число пострадавших достигло 21 человека, они получили различные травмы.

ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи, в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, у автобуса Kia Grandbird разорвало переднее колесо, он съехал с проезжей части и упал в реку Куенгу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП выехал губернатор края Александр Осипов.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

| 2019-12-01T15:13:52+00:00 1 декабря 2019, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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