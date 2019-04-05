Страны Запада и ОАЭ призвали к деэскалации ситуации в Ливии

США, Франция, Италия, Великобритания, а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призывают все стороны конфликта в Ливии к деэскалации напряженности. Как передает ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента, опубликованном в четверг.

«Настоятельно призываем все стороны к деэскалации напряженности, которая препятствует посредничеству в ООН для нахождения политического выхода. Во время переходного периода в Ливии военные действия и угрозы односторонних действий могут вернуть страну в состояние хаоса. Считаем, что военного решения конфликта в Йемене не существует, наши правительства выступают против любых военных действий в Ливии и будут считать виновной любую сторону, которая способствует дальнейшему развитию конфликта», — говорится в заявлении.

«Все стороны [конфликта в Ливии] должны конструктивно работать со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе», — подчеркивается в заявлении.