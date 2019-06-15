Страны СВМДА выступили за создание палестинского государства

Страны-участницы СВМДА выступают «против любых односторонних решений, которые могут привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим». Это положение содержится в декларации, которую лидеры СВМД утвердили по итогам саммита в Душанбе, сообщает ТАСС.

«Мы решительно выступаем против любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим», — говорится в документе.

Страны-участницы СВМДА подчеркнули приверженность «праву палестинцев на создание независимого, полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». «Мы твердо поддерживаем историческую роль Иорданского Хашимитского Королевства как хранителя святых мест в священном городе Иерусалиме», — подчеркивается в документе.

| 2019-06-15T14:25:06+00:00 15 июня 2019, 15:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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