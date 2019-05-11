Страны с ядерным оружием не атакуют, как известно

Ситуация вокруг Ирана в последнее время сильно обострилась. Иран частично вышел из соглашений по СВПД, а США ввели новые санкции.

Об этом, а также об отношениях России и США, рассказал в интервью # российский журналист Максим Шевченко.

— В последнее время США сильно прижали Иран. Некоторые эксперты считают, что этот процесс катализирует Израиль, который хочет выжать из ситуации максимум, пока Трамп у власти.

— Трамп может остаться у власти еще на 4 года, то есть не факт, что он проиграет выборы. В Америке он пользуется большим авторитетом, решил многие социальные проблемы американцев, поэтому не надо его недооценивать.

Во внешней политике он пытается придерживаться политики изоляционизма. Он хочет сложить с себя ответственность за весь свет, которую в свое время на себя взял Клинтон в начале 90-х. Трамп считает, что это является поводом для спекуляций недобросовестных дельцов, политических и финансовых, которые скрываются за демократией, а на самом деле решают свои вопросы. Эти дельцы вовлекают США во все новые и новые конфликты, которые обременяют США все новыми и новыми обязательствами, а в итоге все ложится на плечи американского народа.

Он хочет вернуться к доктрине, что США контролируют северную и южную Америку, а в дела остального мира они вмешивается по мере американских интересов. Что же касается Ирана, то воевать с ним Трамп не хочет, тем более что это будет прологом войны с Китаем, а с ним воевать точно не хочется. Трамп хочет договориться с Китаем. Поэтому на Иран оказывается давление, и его шантажируют с целью, чтобы он оказался под патронажем России. Трамп хочет, чтобы Путин был его посредником во всех международных делах со всеми не до конца легитимными, с точки зрения мирового истеблишмента, режимами, такими как Венесуэла, Иран, Сирия и так далее.

Но Тегеран этого не хочет, потому что Иран – это великий народ, великая цивилизация, которая, если бы сняли санкции, стала бы гораздо более мощной с экономической, социальной и научной точки зрения, державой, чем Россия. И только санкции сдерживают развитие Ирана. Поэтому сейчас иранцы будут семимильными шагами делать ядерное оружие, это единственное, что даст гарантии невмешательства в его внутренние дела и не будет объектом атаки внешних сил. Страны с ядерным оружием не атакуют, как известно.

Это позволит Ирану войти в клуб государств, третьего уровня. Государства первого уровня – контролируют мир экономически и облают ядерным оружием – это США, Британия, Франция, Китай и ЕС. Государства второго уровня, это те страны, которые не имеют экономической независимости, например как Россия, но при этом имеют ядерное оружие. Государства третьего уровня – это государства, которые находятся в конфронтации с мировым экономическим истеблишментом, но при этом претендуют на особую позицию – это Иран. Безусловно, Тегеран добьется своего. Трамп не заинтересован в войне с Ираном, ему это не надо.

— Как бы Вы оценили то, что Трамп вводит санкции против Китая и китайских товаров?

— Это нормальные протекционистские меры в целях защиты американских интересов. Прямой конфликт США и Китая невозможен. Это как прямой конфликт между США и СССР, он был невозможен. Возможна только торговая война. Борьба за рынки, американский рынок большой и могущественный. Это не столько сильно бьет по китайцам, сколько усиливает позиции Трампа внутри США.

— Как Вы оцениваете отношения США и России на данном этапе, в условиях, когда Вашингтон против строительства «Северный поток-2»?

— Это очень прагматичные отношения, в которых американцы являются доминирующей и лидирующей стороной. Их стратегия основана на контролировании и сдерживании путинского режима. Интересы путинского режима вполне понятны: стать частью миропорядка на основе правил, которые бы удовлетворяли интересы элиты современной России. Элита современной России должна иметь возможность зарабатывать деньги у себя в стране и инвестировать их на Запад. При этом американцы наглядно показывают путинскому режиму, где и в каком направлении им можно будет работать.

Допустим в Африке, им разрешают работать, но ограниченно, это можно понять по Судану, на который они замахнулись, но тут же получили по зубам. Все пригоженские планы пошли крахом. Свергнув Аль Башира, американцы сказали России, что кусок распределять будут они, и Судан – это не тот случай. Все остальные проекты России в Африке делаются с санкций США, других иллюзий, что это какая-то антиамериканская политика не может быть. Но в ответ на это, ни Россия, ни кто бы либо другой не может влезть в латинскую Америку, потому что это зона интересов США. В ответ на это американцы ограничили свое присутствие в Сирии, но продолжают контролировать нефтеносные регионы Сирии, и в прошлом году, показали, что никому их не отдадут. Уничтожив наемников ЧВК Вагнер под Дейр-эз-Зором, они дали понять, что будет, если Россия выйдет за рамки дозволенного.

Путин должен быть «контактером», который отвечает за Асада, Хафтара, Ас-Сиси, наследников Магабе, то есть за периферийные зоны, а в ключевые места, где США могут справиться сами, допустим, в латинскую Америку, Россию просто не пустят. То есть США указали России, какую роль она может занять в мировом порядке.

Американцы поняли, что победить такие режимы, как режим Асада, повстанцами, которых поддерживала Саудовская Аравия, Катар и Турция, не получилось. Повстанцы проиграли войну, а если бы американцы решили бы вмешаться, то исход был бы другим, как, например, в Ливии. Американцы же просто отдали воздух Сирии Асаду, не сбивали российские самолеты и так далее. Поэтому Помпео и приезжает в Россию — уточнить и зафиксировать параметры этого договора. Обговорить, что позволено России, а что нет: кричать по ТВ про империализм и так далее, а на самом деле находиться на побегушках у этого же империализма.

Россия вернулась к той роли, которую она занимала до революции, когда Маркс называл ее слабейшим среди империалистских хищников, которому позволено грабить народы Евразии, но стоять на коленях перед более развитыми странами, как Англия, Франция, Германия. Российская империя была гораздо сильнее, чем современная Россия. Она интегрировала в себя огромные территории с большим количеством населения и включала в себя местную аристократию, это, и азербайджанские ханы, Нахчиванские и другие.