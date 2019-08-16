Страны ОПЕК в июле выполнили Венское соглашение на 144%

Страны ОПЕК в июле добывали 29,6 млн баррелей нефти в сутки, что на 246 тыс. баррелей в сутки ниже уровня июня, следует из августовского отчета организации, сообщает ТАСС.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в июле снизили производство на 1,173 млн баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении. Таким образом, в июле их совокупная суточная добыча составила 25,57 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года.

По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в июле обязательства были исполнены на 144%.