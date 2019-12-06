Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти на первый квартал 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки, страны приняли решение увеличить сокращение, чтобы поддержать рынок в период падения спроса, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в рамках пресс-конференции.
«Было принято решение странами ОПЕК и не ОПЕК суммарно с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, это означает на первый квартал, дополнительно сократить добычу в объеме 500 тысяч баррелей в сутки», — сказал Новак.
«Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в первом квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота распространяется на все страны», — пояснил Новак.(РИА Новости)
| 2019-12-06T20:20:05+00:00 6 декабря 2019, 20:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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