Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти

«Было принято решение странами ОПЕК и не ОПЕК суммарно с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, это означает на первый квартал, дополнительно сократить добычу в объеме 500 тысяч баррелей в сутки», — сказал Новак.

«Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в первом квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота распространяется на все страны», — пояснил Новак.(РИА Новости)