Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти на первый квартал 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки, страны приняли решение увеличить сокращение, чтобы поддержать рынок в период падения спроса, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в рамках пресс-конференции.
«Было принято решение странами ОПЕК и не ОПЕК суммарно с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, это означает на первый квартал, дополнительно сократить добычу в объеме 500 тысяч баррелей в сутки», — сказал Новак.
«Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в первом квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота распространяется на все страны», — пояснил Новак.(РИА Новости)