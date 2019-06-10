Страны НАТО запланировали на лето свыше 20 учений

Страны-участницы НАТО планируют провести в течение летних месяцев не менее 20 различных учений, свидетельствуют информационные материалы альянса.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России передислоцированы на Кубань и займутся мониторингом воздушной обстановки над Черным морем, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.(РИА Новости)