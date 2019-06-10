Страны НАТО запланировали на лето свыше 20 учений

Страны-участницы НАТО планируют провести в течение летних месяцев не менее 20 различных учений, свидетельствуют информационные материалы альянса.
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России передислоцированы на Кубань и займутся мониторингом воздушной обстановки над Черным морем, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.(РИА Новости)
| 2019-06-10T16:15:33+00:00 10 июня 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss