Страны НАТО сохранили разногласия по ситуации в Сирии после встречи в Брюсселе

Страны НАТО сохранили разные подходы к ситуации на северо-востоке Сирии и к инициативе министра обороны Германии по ее урегулированию. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.

«Среди нас есть разные взгляды, государства представили в ходе встречи свои мнения. Дискуссия была прямой и открытой, думаю она была полезна, — заявил он. — Мы согласились, что видели в последние дни некоторый прогресс и снижение насилия».

«Мы сосредоточились на том, как продвинуться вперед, была выражена сильная поддержке политическому решению и сильная поддержка более активному международному участию для содействия политическому урегулированию на северо-востоке Сирии и в целом в этой стране, — продолжил он. — Мнения разные, но мы согласились по нескольким пунктам, в частности, что у Турции есть обоснованные озабоченности в сфере безопасности и о необходимости не подорвать успехи в борьбе с общим врагом ИГ (террористическая организация «Исламское государство»)».(ТАСС)