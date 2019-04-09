Страны НАТО отказались присылать в Москву представителей

США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.

Как передает РИА Новости, об этом в интервью «АиФ» рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Как и в предыдущие годы, пригласили всех. В том числе все страны НАТО, включая военно-политическое руководство блока. Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ», — сказал он.