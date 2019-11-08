Страны НАТО договорились усилить защиту Северного моря и Ла-Манша

Такое решение было принято в четверг на встрече представителей Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге. Усиления военного сотрудничества этих стран будет происходить в рамках структуры Североатлантического альянса CHANCOM, в которую входят все пять указанных стран.