Страны НАТО договорились усилить защиту Северного моря и Ла-Манша

Германия, Великобритания, Франция, Бельгия и Нидерланды договорились усилить меры безопасности по линии ВМФ в южных районах Северного моря и в проливе Ла-Манш, сообщает агентство DPA со ссылкой на совместное заявление пяти стран.
Такое решение было принято в четверг на встрече представителей Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге. Усиления военного сотрудничества этих стран будет происходить в рамках структуры Североатлантического альянса CHANCOM, в которую входят все пять указанных стран.
Как указывает агентство, в заявлении отмечается, что в последние годы стратегическая ситуация в Европе изменилась, государственные и негосударственные акторы бросают все новые и новые вызовы «основанному на правилах международному порядку».
| 2019-11-07T23:14:29+00:00 8 ноября 2019, 07:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss