Страны G7 на 83% выполнили свои обещания

Участники прошлогоднего саммита G7 в канадском Шарлевуа выполнили основные обещания на 83%, уделив основное внимание экономическим вопросам, а также климату и энергетической безопасности. Об этом свидетельствует итоговый отчет некоммерческой организации G7 Research group, которая объединяет представителей канадского Университета Торонто и, в частности, входящей в него Школы Мунк глобальной и государственной политики.

«Итоговый доклад по саммиту в Шарлевуа 2018 года оценивает выполнение странами 20 основных обещаний из 315, озвученных по итогам встречи. Выбор отражает широту охвата [тем] и основные направления повестки саммита. Анализ охватывает действия участников G7 с 10 июня (следующий день после завершения встречи) до 25 июля 2019 года», — поясняют авторы документа, представленного в субботу на полях саммита G7 в Биаррице.