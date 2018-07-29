Страны G20 договорились усилить меры по борьбе с голодом

Министры сельского хозяйства стран G20 договорились усилить совместные меры по борьбе с голодом и недоеданием. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам встречи в Буэнос-Айресе.

«Мы берем на себя обязательство усилить международные механизмы, которые мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания», — сказано в документе, передает ТАСС.

Министры выразили «обеспокоенность тем, что после многих лет снижения числа голодающих в 2016 году этот показатель вырос и сегодня достигает 815 млн человек». Участники встречи отметили, что у «голода и недоедания есть разные причины, многие из них выходят за границы отдельных государств».

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| 2018-07-29T10:04:36+00:00 29 июля 2018, 11:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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