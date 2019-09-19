Страны Евразии обсудят в Баку налоговые проблемы

8-10 октября в Баку состоится V Региональное заседание по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) для евразийских стран.

Как передает Report, мероприятие будет организовано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской организацией налоговых администраций (IOTA) и министерством по налогам Азербайджана.

Как отмечается в сообщении ОЭСР, такие встречи позволяют всем странам делиться своим опытом по внедрению принятого ОЭСР плана действий BEPS на региональной основе.

Главной темой заседания станет проделанная за последнее время работа «инклюзивной группы» (создана странами-участницами ОЭСР и странами «Большой двадцатки» для реализации проекта BEPS), которая направлена на решение налоговых проблем, возникающих в результате цифровизации экономики.

На заседании примут участие представители министерств финансов и налоговых администраций стран Евразии, высокопоставленные лица, а также технические эксперты, представители ОЭСР и других международных организаций.

Отметим, что план BEPS состоит из 15 шагов. Каждый шаг – это описание отдельной налоговой проблемы и предлагаемые пути ее решения.