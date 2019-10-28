Страны ЕС согласились отсрочить «Брекзит» до конца января

Страны Евросоюза согласились отсрочить выход Великобритании из состава ЕС до конца января. Это решение будет оформлено в рамках письменной процедуры, сообщил председатель Совета ЕС Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 28 октября.

В случае, если Великобритании удастся ратифицировать договор с ЕС о «Брекзите» быстрее, то эта страна сможет покинуть Евросоюз, не дожидаясь 31 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует 28 октября провести в парламенте голосование о назначении в стране досрочных выборов на 12 декабря. В последнее время Джонсон не располагал большинством в Палате общин, и ему приходилось бороться за каждый голос.