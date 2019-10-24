Страны БРИКС могут создать собственную альтернативу Netflix

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) могли бы создать собственный стриминговый сервис наподобие Netflix для популяризации кинематографа стран «пятерки». Об этом сообщила в среду газета Globo.

Как уточняется, возможность запуска соответствующей онлайн-площадки обсуждалась на встрече бразильского министра по делам гражданского общества Осмара Терры с представителями Минкультуры КНР и крупнейшего в Поднебесной производителя аудиовизуального контента China Media Group. В случае реализации данной инициативы наполнение такого виртуального кинотеатра могло бы осуществляться на паритетных началах всеми странами объединения, каждая из которых получила бы по 20% от общего объема контента.

Кроме того, такой стриминговый сервис могли бы использовать кинематографисты стран БРИКС, испытывающие трудности с поиском финансирования для своих работ и площадок для их демонстрации. По мнению бразильских властей, средства для данного проекта мог бы выделить Новый банк развития [Банк БРИКС].(ТАСС)

| 2019-10-24T08:18:46+00:00 24 октября 2019, 12:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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