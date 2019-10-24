Страны БРИКС могут создать собственную альтернативу Netflix

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) могли бы создать собственный стриминговый сервис наподобие Netflix для популяризации кинематографа стран «пятерки». Об этом сообщила в среду газета Globo.

Как уточняется, возможность запуска соответствующей онлайн-площадки обсуждалась на встрече бразильского министра по делам гражданского общества Осмара Терры с представителями Минкультуры КНР и крупнейшего в Поднебесной производителя аудиовизуального контента China Media Group. В случае реализации данной инициативы наполнение такого виртуального кинотеатра могло бы осуществляться на паритетных началах всеми странами объединения, каждая из которых получила бы по 20% от общего объема контента.

Кроме того, такой стриминговый сервис могли бы использовать кинематографисты стран БРИКС, испытывающие трудности с поиском финансирования для своих работ и площадок для их демонстрации. По мнению бразильских властей, средства для данного проекта мог бы выделить Новый банк развития [Банк БРИКС].(ТАСС)