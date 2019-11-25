Странный визит Назарбаевой в Ереван: противостояние поколений или…

И так красочная политическая палитра прошлой недели запомнилась еще и тем, что председатель казахстанского Сената, дочь казахстанского лидера Дарига Назарбаева совершила визит в Армению.

Сразу заметим, что это был довольно — таки странный и непонятный визит, т.к. до сих пор политические наблюдатели не находят каких – либо веских аргументов, чтобы хоть как-то обосновать необходимость этого визита – единственно, что приходит на ум политическим аналитикам, это связать визит госпожи Д. Назарбаевой с теплыми отношениями с президентом Армении А.Саркисяном.

А так, надо заметить, что так происходит почти постоянно: да, после каждой очередной заметной интеграционной инициативы тюрко-язычных стран какая – то из них обязательно совершает какой-то непонятный, мягко говоря, «иррациональный» поступок, который сводит на «нет» почти все достигнутое молодыми тюркскими государствами.

Так случилось и на этот раз. Надо сказать, что бакинский саммит Совета Сотрудничества Тюрко-язычных Стран прошел на довольно высоком уровне и вселял вполне определенные и конкретные надежды.

Нам больше всего запомнился один очень, весьма важный момент: бывший президент Казахстана Н.Назарбаев на саммите высказал весьма интересную идею, предложив называть эти молодые страны не тюрко-язычными, а тюркскими государствами.

На уровне политологов и журналистов подобное предложение было озвучено не раз.

Но понятно, что такие вопросы не могут решаться на уровне журналистов, название организации может быть изменено только решением глав государств или правительств, входящих в этот союз. Но надо отметить, что предложение Назарбаева пришлось по душе всем участникам саммита: казахстанский лидер был назван патриархом тюрко-язычных стран, а мы – простые наблюдатели, решили, что, как минимум, уже к следующему саммиту название организации будет уточнено и изменено…

Но за таким довольно успешным саммитом последовал визит госпожи Д.Назарбаевой в Ереван. Конечно, Казахстан суверенное и независимое государство, и его лидерам не прикажешь в какую страну им совершить визит, а в какую нет.

Но, какая–то последовательность и определенность в политике все-таки должна быть: если какие-то страны, в том числе, тюрко-язычные государства поддерживают территориальную целостность Азербайджана, это должно быть учтено в их политике касательно Армении. Надо заметить, что сам Н.Назарбаев постоянно, особенно, в последние годы поддерживает Азербайджан, его правое дело в карабахской проблеме, но получается, что его же дочь не в курсе этого, не так ли?..

Конечно, мы не можем однозначно ответить на этот вопрос. Только заметим, что некоторые политологи в своих анализах намекают на довольно прохладные отношения отца и дочери. Опять же, мы не в курсе подобных подробностей процессов, происходящих в высшем эшелоне власти, т.е. на верхних ступенях казахстанского политического истеблишмента.

Безусловно, госпожа Д.Назарбаева занимает весьма высокую должность и, если не ошибаемся, является вторым человеком в государственной иерархии страны. Но, наверное, у нее есть основания быть недовольной своим отцом – ведь, она все же не стала первым человеком в Казахстане, т.к. по предложению политического патриарха страны — ее отца, им стал К-Ж.Токаев.

Поэтому подобные аргументы не кажутся совсем уж беспочвенными; не исключено, что мы и на самом деле, в казахстанской политике наблюдаем проявление противостояния поколений, т.е. «отцов и детей», прекрасно отраженного в романе И.Тургенева «Отцы и дети». Да, выходит, что русская литература и на самом деле есть эпопея вечных человеческих проблем.

Но нам все же кажется, что Армения и армяне привлекают восточных авторитарных политических лиц по другой причине: армяне имеют обширные связи в современном мире, особенно, в таких странах, как США и Франция, т.е. они помогают открывать двери представителям восточных авторитарных режимов, в которые они сами не в состоянии достучаться.

Напомним, что опять же на прошлой неделе, в мусульманском Катаре был принят президент Армении А.Саркисян – в довольно-таки пышной атмосфере. Катар, конечно, не является тюрко-язычной или же тюркской страной, но он является мусульманской страной, и еще примечателен тем, что на его территории находится турецкая военная база.

И самое главное и важное: мусульманский Катар, конечно же, является членом Исламской Организации Сотрудничества, которая не раз осудила армянский терроризм. Так что же получается, уважаемые господа политики? Неужели с каждым из Вас надо проводить отдельное политзанятие?..